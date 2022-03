La Russie a assuré ce jeudi avoir payé une première tranche d’intérêts liés à des obligations, éloignant dans l’immédiat la possibilité d’un défaut de paiement, alors que ses avoirs à l’étranger sont gelés par des sanctions occidentales.

« L’ordre de paiement sur le versement d’intérêts d’obligations (…) d’une valeur totale de 117,2 millions de dollars (…) a été exécuté », a indiqué le ministère russe des Finances dans un communiqué. Le ministère précise avoir envoyé ses fonds à une « banque étrangère » le 14 mars.

Première échéance d’une longue série

Moscou avait jusqu’au 16 mars pour verser ces 117 millions de dollars, première échéance d’une série d’autres attendues en mars-avril. En représailles à l’intervention militaire russe en Ukraine, la partie des réserves russes détenues à l’étranger, environ 300 milliards de dollars, est gelée dans le cadre des sanctions occidentales.

Ces sanctions font craindre que Moscou ne soit plus en mesure de rembourser, et donc menacé d’un défaut de paiement. Les sanctions occidentales ont paralysé une partie du système bancaire et financier du pays et provoqué un effondrement du rouble. Un défaut de paiement coupe un État des marchés financiers et compromet son retour pour des années.