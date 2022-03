Le Théâtre régional de Donetsk, à Marioupol, a été bombardé ce mercredi, les autorités ukrainiennes assurent qu’un avion a lâché une bombe sur l’édifice construit en 1960. Kiev a accusé Moscou d’avoir délibérément touché cet abri de civils alors que sur les photographies du bâtiment prises avant l’attaque, on peut voir le mot « enfants » écrit en grandes lettres blanches sur le sol devant et derrière le théâtre. 20 Minutes revient sur cette attaque que le maire de la ville a qualifiée « d’effroyable tragédie »

Pour le moment, le bilan est incertain et il devrait le rester pendant un moment. D’abord parce que la ville de Marioupol est assiégée, privée d’eau, d’électricité et de ravitaillement et constamment bombardée ce qui rend les recherches beaucoup plus difficiles pour les services de secours ukrainiens. « L’entrée de l’abri est bloquée par les débris. Les informations sur les victimes sont en cours de vérification », a précisé la mairie. Ensuite, parce que le nombre de personnes qui avaient trouvé refuge dans l’édifice n’est pas connu avec exactitude.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli