Bienvenue dans ce nouveau live de la rédaction de « 20 Minutes », mobilisée 24h/24. Au 22e jour de l’invasion, la situation continue d’empirer sur le terrain, avec des frappes russes touchant des civils, notamment dans un théâtre de Marioupol. Joe Biden, lui a annoncé l’envoi de 800 millions de dollars d’aide militaire, notamment des drones, et qualifié Poutine de « criminel de guerre ». Les pourparlers entre Kiev et Moscou se poursuivent, et l’Ukraine a réclamé « des garanties de sécurité absolues » avant tout accord sur un éventuel cessez-le-feu.