Les Etats-Unis musclent leur assistance à l’Ukraine. S’il exclut toujours une no-fly zone, Joe Biden a autorisé mercredi l’envoi de 800 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine, soit une enveloppe « sans précédent » d’un milliard de dollars en une semaine pour faire face à l’invasion russe.

« A la demande » du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait réclamé dans la matinée davantage d’aide dans un discours fervent face au Congrès américain, le président des Etats-Unis a signé, devant les caméras, le texte qui permet cet envoi massif de nouveaux équipements. Mais, sans surprise, il n’a pas accédé à la demande du chef d’Etat ukrainien de mettre en place une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine : pour Washington, une telle décision entraînerait une confrontation directe avec Moscou et, comme l’a déjà dit Joe Biden, « la Troisième Guerre mondiale ».

Drones et missiles sol-air

Le président américain a néanmoins promis de permettre à l’armée ukrainienne de se doter d’équipements plus performants, notamment face aux dangers venus du ciel : les Etats-Unis vont ainsi aider l’Ukraine à se procurer des systèmes de défense anti-aérienne « à plus longue portée », ce que réclamait Kiev.

Gregory Meeks, président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a précisé sur CNN que ces déclarations faisaient référence à des « S-300 », des systèmes de missiles sol-air russes, qui pourraient être envoyés à l’Ukraine par d’autres pays membres de l’Otan.

Les 100 drones américains fournis à l'Ukraine sont des mini-drones kamikazes Switchblade de AeroVironment, selon NBC. Il s'agit de petits missiles équipés d'un système de navigation et d'une caméra notamment conçus pour détruire des véhicules blindés. pic.twitter.com/XZnvOXCHFe — Philippe Berry (@ptiberry) March 16, 2022

Dans le détail, l’Ukraine va aussi recevoir 800 systèmes de défense anti-aérienne « Stinger », 9.000 systèmes anti-char, environ 7.000 armes légères (fusils, armes automatiques, pistolets, etc.) et 20 millions de munitions. Les Etats-Unis vont aussi donner 100 drones, ce qui, selon le président américain, « illustre notre engagement à donner à l’Ukraine nos systèmes les plus perfectionnés pour sa défense ». Selon la chaîne NBC, il s’agit de mini-drones kamikazes Switchlade, capables de détruire des blindés.

Qualifiant Vladimir Poutine d'« autocrate » qui à travers l’Ukraine s’en prend « à la volonté humaine d’être libre », Joe Biden a assuré que « l’Amérique se tenait avec les forces de la liberté ». Le président russe « inflige à l’Ukraine une destruction épouvantable, il s’en prend à des immeubles résidentiels, à des maternités, à des hôpitaux. C’est abominable », a-t-il encore dit.