Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Le président ukrainien s’est exprimé, par visioconférence, devant le Congrès américain. Les élus lui ont d’abord réservé un accueil particulièrement chaleureux, avec une ovation debout, et la présidente de la Chambre des représentants a lancé un « Slava Ukraina » (« Gloire à l’Ukraine »). Volodymyr Zelensky a profité de ce moment pour appeler une nouvelle fois l’Occident à mettre en place une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, mais il a surtout cherché à concerner les représentants américains en évoquant leur propre récit national.

Tout en projetant une vidéo des bombardements sur Kiev, l’ancien acteur a établi plusieurs parallèles entre la guerre en Ukraine et les évènements les plus traumatisants de l’Histoire américaine. « Dans votre grande Histoire, vous avez des pages qui vous permettent de comprendre les Ukrainiens », a-t-il lancé. « Souvenez-vous de Pearl Harbor, ce terrible matin du 7 décembre 1941, quand votre ciel était assombri par les avions qui vous attaquaient », « souvenez-vous du 11-Septembre, ce terrible jour de 2001 », a-t-il ajouté. « Cette terreur, l’Europe ne l’a pas vécue depuis quatre-vingt ans », a-t-il martelé, avant de lancer : « être le leader du monde, c’est être le leader de la paix » à l’attention de Joe Biden.

Vladimir Poutine a affirmé, dans des propos retransmis à la télévision russe, que son opération militaire était un succès, tout en assurant ne pas vouloir occuper l’Ukraine. Le chef du Kremlin en a profité pour fustiger l’attitude « odieuse » des Occidentaux. « Des parallèles s’imposent avec les pogroms antisémites », dénonce le président russe, tout en expliquant que le « Blitzkrieg » économique occidental contre la Russie a échoué.

100. Selon le ministère ukrainien de la Défense, la barre des 100 enfants décédés depuis le début de l’invasion russe a été franchie, une « ligne tragique et sanglante ». Un terrible épisode a par ailleurs émaillé la journée : dix personnes faisant la queue en pleine rue à Tcherniguiv pour du pain ont été tuées par des tirs russes, selon le parquet.

Même si les combats et les bombardements continuent, touchant particulièrement les civils, la voie diplomatique semble rester ouverte. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ainsi indiqué dans la matinée que l’option d’une neutralité de l’Ukraine sur le modèle suédois ou autrichien était « discutée actuellement » et constituait un « compromis » possible. Les négociateurs ukrainiens ont toutefois rejeté cette possibilité, indiquant que leur pays étant en « état de guerre directe », « le modèle ne peut être qu’ukrainien ». Kiev a également mis l’accent sur « des garanties de sécurité absolues » face à Moscou.

This is the Drama Theater in #Mariupol before & after #russia dropped air bomb today. But the worst thing is that more than 1000 people were hiding in the basements under the theater at that time.

They're all under the rubble, which can't be dismantled as the shelling continues. pic.twitter.com/Q9XDWpS0Rm