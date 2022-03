Kiev continue à subir de lourds bombardements. Ce mardi matin, plusieurs immeubles ont été touchés dans la capitale ukrainienne, attaquée par Moscou, faisant au moins deux morts. L’armée russe amplifie son offensive dans le pays alors que les pourparlers continuent ce mardi et entretiennent une timide lueur d’espoir.

Sur Facebook, les services d’urgence ont indiqué qu’une « frappe » avait visé un bâtiment de 15 étages dans le quartier de Sviatochine, dans l’ouest de la capitale ukrainienne, provoquant l’incendie de tout l’immeuble. « Deux corps sans vie ont été retrouvés sur place », ont affirmé les secours, ajoutant avoir pu sauver 27 personnes. Selon cette source, des tirs ont aussi visé un autre immeuble du quartier, causant un faible incendie.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Les vitres soufflées par l’explosion

Les services d’urgence ont par ailleurs indiqué qu’une frappe avait atteint mardi matin un immeuble de neuf étages dans le nord-ouest de Kiev, dans le quartier de Podil. Une personne a été prise en charge et hospitalisée, selon les secours.

Cette explosion a soufflé toutes les vitres de l’immeuble et de ceux à proximité, selon un journaliste de l’AFP sur place. En début de matinée, plusieurs personnes jetaient par les fenêtres des débris depuis les appartements ravagés du bâtiment.

Nouveau tour de négociations

Au vingtième jour de guerre, la quatrième session de négociations pour tenter de trouver une issue à cette crise devait reprendre mardi après une « pause technique » annoncée la veille en fin par le chef des négociateurs ukrainiens.

Cette fois, les discussions se déroulent par visioconférence après trois rounds en présentiel en Biélorussie puis une rencontre jeudi en Turquie des chefs de la diplomatie russe et ukrainienne.

« Ils ne parviendront à rien par la guerre »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait noté samedi une approche nouvelle, « fondamentalement différente », de Moscou dans les négociations.

Dans la nuit de lundi à mardi, il a affirmé via une vidéo publiée sur sa page Facebook que les Russes avaient « déjà commencé à comprendre qu’ils ne parviendront à rien par la guerre ». « On m’a dit que [les pourparlers en cours] étaient plutôt bons », a indiqué le chef de l’Etat. « Mais attendons de voir », a-t-il ajouté.

« Contrôle total » des grandes villes ukrainiennes

De son côté, son homologue russe Vladimir Poutine avait évoqué vendredi des « avancées » au cours de ces différentes tractations tandis que l’armée russe accroissait son action sur le sol ukrainien, y compris dans des régions jusque-là épargnées.

« L’ennemi continue son offensive contre notre Etat. (…) Les forces d’occupation continuent de mener des frappes avec des missiles et des bombes, de l’artillerie et des chars sur des infrastructures et des quartiers civils », a dénoncé l’état-major de l’armée ukrainienne dans la nuit de lundi à mardi. Le Kremlin ​ a évoqué lundi « la possibilité de prendre sous contrôle total [les] grandes villes qui sont déjà encerclées ».