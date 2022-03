Depuis le début de la guerre, les intox sur une fuite d'Ukraine du président Zelensky et de son épouse se multiplient. Dernier exemple, le détournement d’une vidéo publiée le 13 mars sur le compte Facebook du chef d’Etat ukrainien. Volodymyr Zelensky y rend visite à des soldats blessés dans un hôpital. Il est accompagné de plusieurs hommes et d’une femme, blonde aux cheveux courts, en uniforme.

Sur Facebook et sur Twitter, des internautes affirment à tort que cette femme est Inna Derusova, qui serait une infirmière décédée le 26 février. Certains ont conclu que la vidéo ne date pas du 13 mars et que Volodymyr Zelensky ne se trouvait plus en Ukraine ce jour-là, au moment de la publication de la vidéo.

Non, la femme qui accompagnait Volodymyr Zelenski dans cette vidéo du 13 mars n'est pas morte le 26 février. - Capture d'écran Facebook

FAKE OFF

La femme qui assistait à la visite aux côtés du président ukrainien est Tetiana Ostashchenko, comme l'a noté France 24. Son nom – en cyrillique – est en partie visible à la 17e seconde de la vidéo publiée sur la page Facebook du président ukrainien.

On distingue son nom en totalité sur une photo en plus haute résolution publiée par la présidence ukrainienne. Par ailleurs, on distingue sur son uniforme, au milieu de son torse, des symboles de l’armée ukrainienne, notamment deux massues croisées. Ces symboles sont visibles dans une vidéo de 2016, où sont présentés les nouveaux uniformes de l’armée ukrainienne.

On distingue sur cette photo le nom de la soldate qui accompagne Volodymyr Zelenski. - Capture d'écran présidence ukrainienne

En faisant une recherche avec son nom de famille et le mot-clé « armée » en ukrainien, des résultats donnent son nom complet ainsi que son grade. Tetiana Ostashchenko a été nommée le 24 août 2021 générale de brigade du service médical de l’armée ukrainienne. Il s’agit de la première femme nommée à ce poste.

Inna Derusova était elle aussi engagée dans l’armée. Elle a été médaillée le 13 décembre à titre posthume par le président ukrainien, selon plusieurs médias locaux. Son ancienne université a annoncé le 10 mars son décès et a publié une photo de la soignante.

Inna Derusova était travailleuse sociale et médicale ainsi que sergente. L’université ajoute qu’Inna Derusova est morte le 26 février « dans l’exercice de ses fonctions de sauvetage de militaires sous le feu à Okhtyrka », une ville non loin de la frontière russe, située à une centaine de kilomètres de Kharkiv.