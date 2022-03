Olivier Dubois est-il encore en vie ? Depuis dimanche, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux semble le confirmer. Dans celle-ci, on peut voir l’otage français, retenu au Mali par un groupe djihadiste depuis près d’un an, s’adresser à ses parents et à sa compagne, dont il dit recevoir les messages. Apparemment en bonne santé, il demande également au gouvernement français de « continuer à faire son possible » pour sa libération.

Mais la prudence reste de mise : la provenance de cette vidéo non-authentifiée d’un peu plus d’une minute, et la date à laquelle elle a été tournée sont inconnues. Olivier Dubois est le seul otage français dans le monde depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, qui avait également été enlevée au Mali.

Le président français Emmanuel Macron avait assuré en janvier que la France n’oubliait pas Olivier Dubois. « Un travail inlassable est mené par nos équipes diplomatiques, nos militaires et les services compétents » pour obtenir sa libération, avait-il dit.