Le paysage politique en Colombie est en train de se recomposer. La coalition de gauche a fait une percée historique aux élections législatives de dimanche, selon des résultats officiels partiels publiés en soirée et portant sur plus de 93 % des bulletins dépouillés.

Le « Pacte historique », principale force d’opposition au gouvernement conservateur sortant, obtient 17 sièges au Sénat sur 102, où il arrive en tête des votes avec 14,52 %, devant toutes les autres formations traditionnelles, conservateurs et libéraux.

Déroute du parti au pouvoir

A la Chambre basse des représentants, la coalition de gauche dirigée par Gustavo Petro obtient 25 sièges de députés sur 165, en seconde position derrière le Parti libéral (32), mais au coude-à-coude avec les conservateurs et avec le plus grand nombre de votes, selon ces mêmes résultats. Le « Centre démocratique », parti de droite au pouvoir, qui avait obtenu lors des dernières législatives de 2018 le plus grand nombre de voix au Sénat, subit un lourd revers, y arrivant cette fois en cinquième position, et en quatrième position à la Chambre des députés.

« Le Pacte historique a obtenu les meilleurs résultats du progressisme dans l’histoire de la république de Colombie », s’est félicité son chef, lui-même désigné triomphalement le jour même, au terme de primaires à l’échelle nationale, comme représentant de la gauche à la présidentielle du 29 mai prochain. « Nous sommes sur le point de remporter la présidence dès le premier tour », a même pronostiqué Gustavo Petro.