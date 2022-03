Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, ont revendiqué dimanche les tirs de missiles sur Erbil, dans le Kurdistan irakien. Ils affirment avoir ciblé un « centre stratégique » israélien et menaçant l’Etat hébreu de nouvelles opérations « destructrices ». Les autorités du Kurdistan irakien (nord) avaient auparavant indiqué que « 12 missiles balistiques » tirés « hors des frontières de l’Irak, et plus précisément de l’Est », avaient visé dimanche le consulat américain à Erbil, sans faire de victime.

Sur leur site Sepah News, les Gardiens de la Révolution islamique ont affirmé que « le «centre stratégique de la conspiration et du vice des sionistes» avait été visé par de puissants missiles de pointe ». Réagissant aux accusations de Téhéran, les autorités du Kurdistan ont ensuite déclaré dans un communiqué que le site visé était un « site civil », fustigeant « une justification visant uniquement à dissimuler ce crime ». « Il s’agit d’allégations sans fondements », a assuré dimanche le gouverneur d’Erbil, lors d’une conférence de presse : « Il n’y a pas de sites israéliens dans cette région, il n’y a que le nouveau bâtiment du consulat américain ».

Cette attaque a lieu près d’une semaine après la mort en Syrie de deux hauts gradés des Gardiens de la Révolution, tués dans une attaque imputée à Israël. « Le régime sioniste [Israël] paiera pour ce crime », avaient promis mardi les Gardiens. Israël n’a pas réagi dans l’immédiat.

Deux personnes « légèrement blessées »

Deux personnes ont été « légèrement blessées » par les tirs, selon le gouverneur d’Erbil, Oumid Khouchnaw, qui a précisé que les missiles étaient surtout tombés « sur des terrains vides ». La chaîne de télévision locale Kurdistan24, dont les studios se trouvent non loin de nouveaux locaux du consulat américain, a publié des images de ses bureaux endommagés. Un porte-parole du département d’Etat américain a de son côté assuré qu’il n’y avait « ni dommage ni victime dans aucune des installations du gouvernement américain ».

De son côté, Paris a condamné « avec la plus grande fermeté » les tirs de missiles. Cette attaque « menace la stabilité de l’Irak et de la région », selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères, qui rappelle son « attachement à la souveraineté de l’Irak, ainsi qu’à sa stabilité et celle de la Région autonome du Kurdistan en son sein ».