2020, le 30 janvier. A la Gare du Nord, l’enregistrement se fait sans encombre. D’habitude, c’est à la rubrique santé que j’officie. Deux semaines plus tôt, j’écrivais mon premier article consacré à cette « mystérieuse pneumonie » venue de Chine, dont tout le monde connaîtra rapidement le nom et qui fera que je n’écrirai sur rien d’autre pendant longtemps. Mais là, c’est le Brexit que je pars couvrir pour 20 Minutes. Ce matin, Paris s’éveille, et demain soir, Londres s’endormira hors de l’Union européenne.

En attendant la Brexit Party

Comme tous les journalistes venus du monde entier pour les mêmes raisons que moi, je serai alors à la Brexit Party. Mais auparavant, direction l’Institut Français de Londres, pour sonder les états d’âme des Frenchies de la ville. L’un des fils rouges de mon déplacement à Londres sera de vivre l’événement aux côtés des expatriés, forcément inquiets quant à leur avenir outre-Manche.

Vendredi 31, je me réveille : c’est Brexit day ! Je sors arpenter la capitale avec la sensation étrange que demain, tout sera à la fois identique, mais plus jamais pareil. Je passe devant un bâtiment officiel surmonté des drapeaux du Royaume-Uni, de l’Angleterre (non, ce n’est pas le même) et de l’UE en sachant que le troisième ne flottera bientôt plus dans le ciel anglais. Au kiosque, le Brexit fait la une de tous les journaux. Et les témoins ne se font pas prier pour me donner leurs impressions afin d’alimenter en live cette journée historique que 20 Minutes retranscrit minute par minute. Il y a d’abord Kirsten, la kiosquière, qui me montre fièrement les badges antieuropéens accrochés à sa veste. Puis, à Parliament Square, où pro et anti-Brexit sont rassemblés, je rencontre Maxime, venu exprès de Lille prêcher pour le Frexit, et Lucy, Londonienne de 20 ans, qui estime que le Brexit va lui voler son avenir.

Gueule de bois partagée

Car à Londres en ce 31 janvier, il y a ceux qui sont à la fête, trinquant à la souveraineté retrouvée du Royaume-Uni et les autres qui, sans alcool, partageront la même gueule de bois que les premiers, mais pour d’autres raisons. Je fais un crochet par la mairie, où des Franco-londoniens inquiets sont venus chercher réconfort et conseils juridiques gratuits, à l’instar de Marie, un peu perdue dans les démarches à accomplir pour sécuriser sa place de ce côté de la Manche.

Changement d’ambiance de retour à Parliament Square où la fête bat son plein. L’Union Jack flotte partout, il est arboré en étendard et s’affiche en technicolor sur les tenues des Brexiters venus par milliers, heureux d’envoyer valdinguer l’Europe. A 23 heures (heure de Londres, minuit à Paris), c’est officiel, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE. London swingue en solo. Dans quelques heures, je rentrerai à Paris. Paris la Française, Paris toujours Européenne.