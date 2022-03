La Tour Eiffel visée par les bombes, des avions de chasse qui pilonnent Paris, des cris et des pleurs d’enfants… Vendredi soir, le Parlement ukrainien, la Rada, a diffusé une vidéo sur Twitter montrant la capitale française bombardée.

Très anxiogène, cette vidéo est factice et a pour but d’interpeller les Européens sur la situation en Ukraine, en réclamant notamment la mise en place d’une « no-fly zone ».

Pour preuve, la vidéo se conclut par les phrases suivantes, diffusées sur fond noir : « Imaginez si cela arrivait à une autre capitale européenne. Nous nous battrons jusqu’au bout. Donnez-nous une chance de vivre. Fermez l’espace aérien au-dessus de l’Ukraine, ou donnez-nous des avions de combat. » Une manière de rappeler les bombardements que subissent Kiev est les autres villes ukrainiennes.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q