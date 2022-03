Les chiffres du conflit au Yémen sont terribles. Quarante-sept enfants ont été « tués ou mutilés » en janvier et février dans la guerre qui dévaste le pays, indique le Fonds des Nations unies pour l’enfance ( Unicef).

Depuis le début du conflit « plus de 10.200 enfants ont été tués ou blessés », déplore ce samedi dans un communiqué Philippe Duamelle, représentant de l’agence onusienne dans le pays. Il souligne surtout que le bilan réel est « probablement plus élevé ». En outre, plus de 2.500 écoles sont inutilisables après avoir été détruites, occupées pour des besoins militaires ou utilisées comme refuge pour les déplacés.

Lutte d’influence entre l’Arabie saoudite et l’Iran

La guerre au Yémen oppose depuis 2014 les Houthis, soutenus par l’Iran, aux forces gouvernementales, appuyées depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l’ Arabie saoudite et à laquelle participent notamment les Emirats arabes unis. Cette coalition affirme que l’Iran et le Hezbollah, un mouvement chiite libanais pro-iranien, forment les combattants rebelles et leur fournissent du matériel militaire. L’Iran dément tout soutien autre que politique.

Selon un rapport de l’ONU publié en novembre 2021, la guerre a fait près de 380.000 morts, dont une grande majorité en raison des conséquences indirectes des combats, comme le manque d’eau potable, la faim et les maladies. L’organisation avait déjà rappelé que le niveau de développement du Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, avait reculé de deux décennies du fait du conflit. Quelque 80 % des près de 30 millions d’habitants dépendent de l’aide humanitaire.