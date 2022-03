500 millions d’euros pour l’Union européenne, 14 milliards de dollars pour les Etats-Unis. En cette fin de semaine, les alliés de Kiev ont ouvert grand leur portefeuille pour financer des armes pour l’Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé vendredi à Versailles, où les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE sont réunis en sommet, de doubler le financement européen pour fournir des armes à l’Ukraine contre la Russie et de porter cette somme à un milliard d’euros.

Joseph Borrell a déclaré avoir « fait une proposition pour doubler la contribution [de l’UE] avec 500 millions d’euros en plus pour des armements en soutien à l’armée ukrainienne ». « Je suis certain que les dirigeants vont la soutenir », a-t-il ajouté.

Permettre à l’Ukraine de protéger son réseau électrique

Les financements proviennent de la « Facilité européenne pour la paix », un fonds doté de cinq milliards d’euros créé et abondé par les Etats membres hors du budget communautaire. L’utilisation des financements est décidée à l’unanimité, mais les gouvernements ont la possibilité de recourir à une « abstention constructive » pour ne pas bloquer la décision. Cette faculté offerte aux pays qui ne peuvent accepter de livrer des armes à un pays en guerre a permis de débloquer fin février une première enveloppe de 500 millions d’euros.

De son côté, le Congrès américain a adopté un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte voté par des sénateurs des deux camps dans la soirée comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev.

Ces fonds sont entre autres censés permettre à l’Ukraine de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s’équiper en armes défensives. Le paquet comprend également plus de 2,6 milliards de dollars d’aide humanitaire et plus d’un milliard de dollars pour soutenir les réfugiés fuyant le pays en guerre. L’enveloppe « fournira de la nourriture, des médicaments, des abris, un soutien aux plus de deux millions de réfugiés et des ressources pour l’économie ukrainienne qui est en ruine », a détaillé le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. « Elle permettra aussi des transferts d’armes comme les [lance-missiles] Javelin et Stinger, elle rassurera et renforcera l’Otan », a-t-il ajouté.

« Ceux qui gorgent d’armes l’Ukraine porteront la responsabilité de leurs actes »

Les Etats-Unis consacrent aussi un important volet de cette aide aux besoins macroéconomiques de l’Ukraine afin d’assurer « la continuité du gouvernement », comme l’ont aussi fait le FMI et la Banque mondiale. Près de la moitié de ces fonds sera toutefois allouée à l’armée américaine, qui s’en servira notamment pour financer le déploiement de troupes dans la région. Plusieurs millions de dollars serviront aussi à financer la riposte économique américaine contre Moscou, à commencer par les sanctions contre des oligarques russes.

Le gouvernement ukrainien a formulé des demandes très précises de matériel que les combattants sont capables d’utiliser, notamment des systèmes de défense antiaérienne et des armes antichars utilisées avec succès pour freiner la progression des troupes russes et les priver de la suprématie aérienne. Les armements sont acheminés de manière coordonnée en Pologne, qui a accepté d’être la plaque tournante de l’aide militaire au gouvernement ukrainien et elles sont ensuite acheminées en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a averti que les pays qui soutiendraient l’Ukraine subiraient des attaques et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a jugé « dangereuses » ces livraisons d’armes des Occidentaux : « Ceux qui gorgent d’armes l’Ukraine doivent bien sûr comprendre qu’ils porteront la responsabilité de leurs actes. »