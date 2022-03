Le Kremlin a jeté un pavé dans la mare vendredi, se disant favorable au déploiement de combattants syriens en Ukraine. L’envoi de Syriens sur le front ukrainien a été proposé vendredi par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou au président Vladimir Poutine, qui s’est empressé d’approuver lors d’une réunion de son conseil de sécurité.

« Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement (…) et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l’Ukraine), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat », a lâché le maître du Kremlin.

« Des mercenaires du monde entier pour les envoyer en Ukraine »

Puis son porte-parole, Dmitri Peskov, a détaillé l’idée : Sergueï Choïgou « a dit, qu’avant tout, ceux qui veulent, qui ont demandé sont des ressortissants du Proche-Orient, des Syriens ». « Si le monde occidental est si enthousiaste à l’idée de la venue de mercenaires divers et variés, alors de (notre) côté on a aussi des volontaires qui veulent participer », a insisté Dmitri Peskov, semblant faire référence à la création d’une légion d’étrangers au sein des forces armées ukrainiennes.

Selon Vladimir Poutine, « les parrains occidentaux du régime ukrainien ne se cachent même pas » et rassemblent « des mercenaires du monde entier pour les envoyer en Ukraine ».

L’entrée en nombre de combattants étrangers marquerait une nouvelle escalade

Vendredi après-midi, la télévision d’Etat russe diffusait, elle, des images non-datées fournies par le ministère russe de la Défense montrant une manifestation de Syriens, fidèles du régime. En uniformes et armes à la main, ils y sont rassemblés sur fond de banderoles aux couleurs de la Russie et frappées du portrait du président russe. « Des vétérans viennent aux sites de recrutement des forces armées syriennes et veulent savoir si l’on recrute des volontaires pour être au côté de la Russie, comme elle l’a été avec la Syrie », a détaillé le ministère, selon les médias russes.

La nationalité de ces guerriers présentés comme bénévoles ne doit rien au hasard. La Russie a apporté un soutien militaire considérable au régime syrien depuis l’automne 2015, appuyant ses forces contre celles de l’opposition et celles des jihadistes, sauvant de facto le pouvoir de Bachar al-Assad qui contrôle désormais l’essentiel de la Syrie.

L’entrée en nombre dans le conflit ukrainien de combattants étrangers marquerait une nouvelle escalade alors que le président russe a à plusieurs reprises insisté ces derniers jours sur le fait que les combats s’arrêteront quand l’Ukraine et l’Occident céderont à ses exigences, notamment la neutralité et la « démilitarisation » de son voisin occidental ainsi que la reconnaissance de la souveraineté russe sur la péninsule de Crimée, annexée en 2014.