Un vent de fraîcheur sur l’Amérique latine. Ce vendredi, Gabriel Boric, 36 ans, a pris ses fonctions de président du Chili. Ce millénial à la rhétorique féministe, écologiste et sociale basée sur la modération et le dialogue, propose une nouvelle donne à gauche.

Plus jeunes présidents du Chili

Plus jeune président à ceindre l’écharpe présidentielle, Gabriel Boric est né à quelque 3.000 km au sud de Santiago, à Punta Arenas, l’une des villes les plus australes du monde considérée comme la porte de l’Antarctique, sur les rives des eaux glacées du détroit de Magellan. Leader étudiant, député à 27 ans, président élu à 35, il a peaufiné sur les bancs de la faculté de droit le désir de la génération qui l’accompagne au gouvernement d’instaurer au Chili « quelque chose qui, en Europe, paraît assez évident : garantir un Etat-providence afin que chacun ait les mêmes droits ».

Rompre avec l’ultralibéralisme

Gabriel Boric a articulé sa pensée en opposition au modèle économique ultralibéral établi sous la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990), et perpétué par les dirigeants successifs de droite comme de gauche, qui a endetté la classe moyenne pour pouvoir payer les frais d’éducation, de santé et de retraite privée. « Si le Chili a été le berceau du néolibéralisme en Amérique latine, il sera aussi son tombeau », avait-il encore lancé à la tête d’une coalition de gauche unie derrière sa candidature actée par une primaire.

La politique dans le sang

En couple avec une politologue, la nouvelle Première dame Irina Karamanos, sans enfant, le président de gauche a choisi de résider dans un quartier creuset de diversité sociale de Santiago, à Yungay, loin des communes riches où ont vécu la plupart de ses prédécesseurs. « El Boris », comme il est populairement appelé, a grandi aux côtés de ses deux frères cadets dans une famille sympathisante des partis socialiste et démocrate-chrétien, et a étudié à la British School de sa ville avant de rejoindre l’université de Santiago où il n’a pas fini son cursus diplômant. Son père, Luis Boric, un ancien ingénieur chimiste de 75 ans, raconte que son fils a commencé à forger ses idéaux politiques dès son plus jeune âge avec les messages « soyons réalistes, exigeons l’impossible » ou « la raison fait la force » peints de sa main sur les murs de sa chambre.

Déterminer à marquer les différences avec ses prédécesseurs

Depuis son élection, il s’est attaché à marquer sa différence avec les styles des présidents passés, se montrant proche de la population, prenant le temps de saluer les plus humbles en s’écartant du protocole. Il a formé un gouvernement majoritairement féminin, fait historique, avec 14 des 24 portefeuilles ministériels aux mains de femmes, et a dit vouloir piloter un « gouvernement écologiste ». Bien qu’il affirme avoir « beaucoup à apprendre », il dit vouloir s’inspirer de « l’expérience » des anciens présidents qu’il a critiqués lorsqu’il était leader étudiant et député, notamment les socialistes Ricardo Lagos (2000-2006) et Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018).