Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Alors que les chars russes ne se trouvaient plus, ce vendredi, qu’à une dizaine de kilomètres de Kiev et que Moscou continuait de pilonner Kharkiv ou Marioupol, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que l’Union européenne devait « en faire plus » pour l’Ukraine, après que les dirigeants des 27 eurent exclu la veille toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE. « Il faut aller plus fort. Ce n’est pas ce que nous attendons, a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo sur Telegram. Il faut que les décisions des hommes politiques coïncident avec l’humeur de leurs peuples, les peuples européens (…) L’Union européenne doit en faire plus pour nous, pour l’Ukraine. »

La phrase du jour

Nous sommes sans nouvelle d’une vingtaine de légionnaires ukrainiens sur les quelque 700 que nous comptons dans nos rangs. »

Ce sont les mots du colonel Antoine Fleuret, chef d’Etat-major du commandement de la Légion étrangère, interrogé par Caroline Politi, pour 20 Minutes. Le colonel explique que dès leur engagement, les légionnaires n’ont plus le droit de se battre pour un autre pays que la France, y compris leur patrie d’origine. Une permission à titre exceptionnelle a cependant été mise en place pour permettre aux soldats ukrainiens d’aller mettre en sécurité leurs proches.

Le chiffre du jour

500. Ce sont les millions d’euros supplémentaires proposés par l’Union européenne ce vendredi pour financer des armes pour l’Ukraine. Cette proposition faite à Versailles, où les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE sont réunis en sommet, porterait cette somme à 1 milliard d’euros. De son côté, le Congrès américain a adopté un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars. Le texte voté comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev.

La tendance du jour

Poutine patine, comme titrait Libération ce jeudi, mais Poutine ne lâche rien. Isolé, fragilisé, le président russe a tout de même assuré voir « des avancées positives » dans les pourparlers avec l’Ukraine, à l’occasion d’une rencontre avec son (pratiquement seul) allié biélorusse Alexandre Loukachenko. Et ce, alors que l’UE a décidé de renforcer son aide militaire à l’Ukraine, malgré les avertissements de Moscou.

De son côté, ralentie par ses nombreuses failles (désertions, problèmes logistiques, moral des troupes en berne, etc.), l’armée russe a pourtant continué son offensive, atteignant les faubourgs de Kiev. Conscient de ses fragilités, Moscou a annoncé que des ressortissants syriens pouvaient se porter volontaires pour aller combattre les forces ukrainiennes. L’envoi de Syriens a été proposé par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou à Vladimir Poutine, qui s’est empressé d’approuver : « Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement (…) et aider ceux qui vivent dans le Donbass, alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat. »

La nationalité de ces guerriers présentés comme bénévoles ne doit rien au hasard. La Russie a apporté un soutien militaire considérable au régime syrien depuis l’automne 2015, appuyant ses forces contre celles de l’opposition et celles des djihadistes, sauvant de facto le pouvoir de Bachar al-Assad qui contrôle désormais l’essentiel de la Syrie.