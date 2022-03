L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a débuté le 24 février dernier, a bouleversé la géopolitique mondiale, mais aussi la campagne présidentielle française.

En effet, la guerre et la position de chacun vis-à-vis de la Russie sont devenues un sujet de campagne central. Et certains candidats, à l’image d’Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon, ont dû « jongler » avec les arguments. Pourquoi ? Parce qu’ils ont été plutôt « ambigus » jusqu’à présent à propos de Vladimir Poutine.

Clémence vous explique comment les trois candidats ont cherché à rectifier le tir dans ce nouvel épisode d’OMF Oh My Fake.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news en vous invitant à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Et comme en période électorale, tous les coups sont permis, ou presque, OMF Oh My Fake se concentre sur la campagne présidentielle, et vous permet de conserver vos bons réflexes : recul, esprit critique et recoupage de sources, tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ». N’hésitez pas à vous abonner, directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Promis, vous ne le regretterez pas.

​