Le bombardement a choqué le monde entier et provoqué la mort d’au moins trois personnes, dont une fillette. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a justifié ce jeudi cette attaque d’une maternité dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol, dont le bâtiment servait selon lui de base à un bataillon nationaliste.

« Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d’autres radicaux, et toutes les femmes en couches, toutes les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte », a assuré Sergeï Lavrov à l’issue de pourparlers avec son homologue ukrainien en Turquie.

De son côté, le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, a qualifié de « crime de guerre odieux » le bombardement russe d’un établissement abritant une maternité et un hôpital pédiatrique.

« Marioupol est assiégé. Le bombardement par la Russie d’un hôpital comprenant une maternité est un crime de guerre odieux », a-t-il réagi sur Twitter.

