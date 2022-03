Cela fait partie des drames collatéraux dus au conflit en Ukraine. Un arrêté publié jeudi au Journal officiel stipule que « toutes les procédures d’adoption internationale concernant des enfants ayant leur résidence habituelle en Ukraine par toute personne résidant en France sont suspendues pour une durée de trois mois », à compter du 7 mars.

Un second arrêté publié à la même date annonce dans des termes similaires la suspension des procédures d’adoption d’enfants russes par des Français. « Cette mesure de suspension s’applique aux dossiers n’ayant pas donné lieu, à la date de la publication du présent arrêté, à une décision des autorités ukrainiennes (ou russes) compétentes de mise en relation entre l’enfant et les candidats à l’adoption », précisent les décrets.

Des adoptions en forte baisse

Deux enfants originaires de Russie ont été adoptés en France en 2021, et sept d’Ukraine, selon les statistiques de la Mission de l’adoption internationale, un organisme rattaché au Quai d’Orsay. Le flux d’adoptions en provenance de Russie, qui se situait entre 2007 et 2013 parmi les plus importants pays d’origine des adoptions en France, n’a cessé de décroître ces dernières années, passant de 292 en 2011 à 23 en 2018, 11 en 2019, 7 en 2020, selon ces statistiques.

Moins d’une dizaine d’enfants originaires d’Ukraine sont adoptés chaque année en France depuis 2014 : 8 en 2018, 4 en 2019, 3 en 2020.