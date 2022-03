Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE vont tenter ce jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d’une Europe plus souveraine après le choc de l’invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses. Les dirigeants des 27 pays membres se retrouveront au Château de Versailles à partir de 16h30 (15h30 GMT) jeudi et commenceront par une discussion sur la défense et l’énergie, avant un dîner de travail sur l’Ukraine. La journée de vendredi sera consacrée au renforcement du modèle économique de l’UE, avant une conférence de presse finale dans l’après-midi.

La guerre déclenchée par Vladimir Poutine a souligné le manque de capacités militaires européennes, les 27 Etats membres ayant très largement réduit leurs budgets depuis la fin de la Guerre froide. Elle a également mis en lumière l’extrême dépendance de l’Union européenne envers le gaz importé de Russie qui limite sa capacité d’action contre Moscou. Même si elle a adopté un paquet de sanctions inédit, l’Europe continue de financer la Russie par ses achats énergétiques dont elle est incapable de se priver à très court terme.

« Ce sommet est celui du sursaut européen, de la souveraineté européenne »

Cette dépendance menace aussi son économie qui doit se consolider après avoir déjà subi le choc historique de la pandémie de Covid-19. « Ce sommet est celui du sursaut européen, de la souveraineté européenne », souligne-t-on à l’Elysée. « C’est un moment décisif pour l’Europe, une Europe qui perd sa naïveté », a estimé le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Le sommet ne devrait pas accoucher de décisions, mais plutôt fixer des orientations politiques qui seront mises en œuvre dans les mois à venir. Selon un projet de conclusions, les Vingt-sept, qui réaffirment le rôle clé de l’Otan, vont souligner leur volonté d’investir « plus et mieux dans les capacités militaires », de favoriser les coopérations industrielles et les achats en commun, alors qu’une stratégie de défense doit être publiée avant la fin du mois.

« Poser les bases d’une transformation en profondeur »

Ils vont également examiner le projet de la Commission de réduire des deux-tiers la dépendance au gaz russe dès cette année, mais aussi de diminuer les importations de charbon et pétrole de Russie, en diversifiant les fournisseurs et en développant des énergies alternatives comme les renouvelables ou l’hydrogène.

Selon plusieurs sources européennes, la France tente par ailleurs de persuader ses partenaires d’adopter un nouveau plan de relance, sur le modèle du fonds de 800 milliards d’euros mis en œuvre depuis l’an dernier pour contrer les effets de la pandémie. Il s’agirait cette fois d’un emprunt commun pour amortir les conséquences de la guerre en Ukraine. Mais le sujet « n’est pas à l’agenda », a affirmé le ministre allemand des Finances Christian Lindner, rétif à l’idée d’une nouvelle mutualisation de dettes, comme plusieurs pays d’Europe du Nord.

Ce « sommet de crise », vise à « montrer l’unité de l’Europe, c’est essentiel », estime Eric Maurice de la Fondation Robert Schuman, et il pourrait « poser les bases d’une transformation en profondeur des politiques européennes ».