Même à des centaines de kilomètres des bombardements, la guerre qui sévit en Ukraine atteint ses ressortissants. Dans les universités toulousaines, nombreux sont les étudiants ukrainiens à ne pas pouvoir rentrer chez eux et à s’inquiéter pour leurs proches.

Rami est l’un d’entre eux. Le jeune homme de 20 ans est arrivé en France en 2020 pour des études de Génie électronique. « C’est un ami en Ukraine qui m’a prévenu par SMS à 4 heures du matin que l’attaque avait commencé, se remémore-t-il. J’ai appelé tous mes proches pour savoir comment ils allaient, mes amis français me demandent aussi de leurs nouvelles. » Aujourd’hui en licence 2 à l’Université Paul-Sabatier de Toulouse, la situation à Zaporijia, sa ville d’origine où l’armée russe a récemment tiré sur la plus grande centrale nucléaire d’Europe, continue de le préoccuper. Une angoisse prise en compte par ses professeurs. « Ils ont accepté que je repousse mes examens car c’est évidemment difficile de se concentrer quand sa famille est obligée de vivre dans un abri antibombe. »

Même mesure pour Bogdan. Cet étudiant de 20 ans en mathématiques et informatique, originaire du sud-ouest de l’Ukraine et arrivé en France en 2012, se dit très fier de la résistance de son peuple et notamment de son père. Ce dernier s’apprête en effet à rejoindre la protection territoriale, où combattent aujourd’hui l’oncle et le grand-père du jeune homme. « Il a fait le service militaire ukrainien. C’est un guerrier, comme tous les Ukrainiens ! Je n’ai pas tenté de le dissuader car j’ai moi-même voulu y aller. » Comme Rami, il est très reconnaissant envers son université pour son soutien.

Une solidarité nouvelle

Dans les locaux de l’université Paul-Sabatier, une salle a été spécialement aménagée pour entreposer des vivres, des médicaments et des vêtements à destination de l’Ukraine. « Beaucoup de Français ont donné, notamment des professeurs », se réjouit Rami, qui s’occupe du local avec d’autres amis ukrainiens.

S’ils agissent aujourd’hui de concert pour organiser des collectes humanitaires, ces étudiants étrangers n’ont pourtant fait réellement connaissance que très récemment. « On ne se fréquentait pas vraiment avant tout ça. La réunion d’information qu’a organisée l’université après le déclenchement de l’invasion a été l’occasion pour nous de faire connaissance. Cela nous a rapprochés », confie le jeune Ukrainien.

Les étudiants russes et biélorusses aussi se montrent solidaires envers leurs camarades ukrainiens. Dimanche dernier, ils étaient ensemble à la marche organisée par le collectif Ukraine Libre Toulouse pour dénoncer l’invasion orchestrée par le président russe et soutenue par son homologue biélorusse.

« Pas question de faire de distinction »

Dans les universités de la Ville rose, plusieurs solutions ont été mises à disposition de ces étudiants indirectement touchés par la guerre « La situation n’est pas exceptionnelle puisque nous accompagnions déjà nos étudiants lors des crises en Libye, en Syrie et au Liban », détaille Christophe Paulin, le vice-président aux relations internationales à l’université Toulouse-Capitole, où se côtoient 142 nationalités différentes. Pour lui, « aujourd’hui, il n’est pas question de faire de distinction entre Ukrainiens, Russes et Biélorusses. »

Le local mise à disposition par l'université Paul-Sabatier de Toulouse pour stocker les dons pour l'Ukraine. - Dorian Naryjenkoff - 20 Minutes

En plus du report des examens, d’autres types d’accompagnements ont été mis en place. « Nous disposons d’un service de médecine préventive, d’une assistante sociale et d’un psychologue pour accompagner ceux qui le demandent. Financièrement, nous disposons d’un fonds de solidarité qui intervient sur critères sociaux », précise Christophe Paulin.

L’université a dû rapatrier en urgence, sur consigne du ministère des Affaires Etrangères, ses 11 étudiants qui se trouvaient en Russie. Un retour financé par l’université, tout comme celui des Ukrainiens qui étaient rentrés dans leur famille juste avant le début de l’invasion, afin de leur éviter un achat de dernière minute qui aurait pesé dans leur budget.



Un impact par-delà les frontières

Si Rami peut compter sur son travail de barman pour subvenir à ses besoins sans dépendre de sa famille, Bogdan, lui, va devoir faire face à des dépenses supplémentaires alors que sa famille va devoir héberger sa sœur et sa nièce qui ont fui la guerre.

Mais les étudiants ukrainiens ne sont pas les seuls sur lesquels ce conflit pèse. A cause des sanctions économiques internationales, les étudiants russes sont également touchés. C’est le cas d’Anastasia*. Arrivée en 2020, cette étudiante de 19 ans en physique-chimie et astrophysique à l’université Paul-Sabatier ne peut plus utiliser sa carte bancaire. « Ma famille en Russie ne peut plus me faire de virement bancaire. De toute façon, le rouble a complètement chuté. Je ne peux même pas retirer d’argent. » Faute de financement, l’étudiante originaire de Perm, dans l’Oural, a dû se résoudre à prendre un emploi chez Domino’s Pizza. Elle a rendez-vous prochainement avec le Crous, qui gère les bourses et les logements universitaires, pour trouver une solution.

En attendant, elle aussi a pu compter sur le soutien de l’université. « Quelques jours après l’invasion, j’ai rencontré les étudiants ukrainiens et biélorusses lors d’une soirée, se remémore-t-elle. Tout le monde était très amical, ils savent que nous ne sommes pas nos gouvernements. On a même rigolé ensemble de ce qui se passait pour ne pas déprimer. » Bien que ce ne soit pas sa famille qui se trouve aujourd’hui en zone de guerre, l’étudiante n’en demeure pas moins perturbée. « J’ai refusé que mes examens soient repoussés car j’ai peur que cela me stresse encore davantage de devoir attendre. Je ne suis pas contre le fait d’aller voir un psychologue », avoue-t-elle.

Aujourd’hui, Anastasia n’a aucune envie de retourner en Russie. « La situation actuelle m’a confortée dans mon choix. Je crains que Poutine ferme les frontières si jamais j’y retourne. Personne ne sait ce qu’il se passe dans sa tête actuellement… »

* Le prénom a été changé