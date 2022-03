Le président Joe Biden a décrété mardi un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes, afin d’alourdir les sanctions imposées à la Russie et "porter un nouveau coup puissant à Poutine".

Quasiment simultanément, le Royaume-Uni a annoncé l’arrêt de ses importations d’énergie russe d’ici fin 2022, par la voix du ministre britannique Kwasi Kwarteng. Cette décision a été prise « en coordination étroite » avec les alliés des Etats-Unis, a précisé Joe Biden. « Nous ne contribuerons pas à subventionner la guerre de Poutine. »

"We're banning all imports of Russian oil and gas and energy"



