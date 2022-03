Guerre en Ukraine EN DIRECT : Nouvelle trêve russe mercredi… Tchernobyl ne répond plus…

5h33 : Tchernobyl ne répond plus

Les systèmes permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl ont cessé de transmettre des données à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA), a-t-elle indiqué mardi. La Russie a pris le contrôle de cette centrale, lieu de la pire catastrophe nucléaire de l’histoire en 1986.

Plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur le site, travaillant 13 jours d’affilée sous surveillance russe. L’AEIA a demandé à la Russie de les autoriser à effectuer des rotations, le repos et les horaires fixes étant essentiels à la sécurité du site.