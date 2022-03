Les chaînes francophones internationales TV5 Monde et France 24 ont annoncé ne plus être diffusées depuis ce week-end sur le réseau russe de télévision câblée, mais demeurent toutefois accessibles en réception satellitaire.

Une loi Russe en cause

En cause, l’entrée en vigueur vendredi d’une nouvelle loi en Russie punissant jusqu’à 15 ans de prison la propagation d’informations pouvant discréditer les forces militaires russes. La loi réprime également tout appel à sanctionner Moscou. « Notre distributeur Canal+ International via sa filiale Thema Russia, nous a demandé d’occulter toute notre offre d’information (JT et magazine) y compris celle de nos chaînes partenaires (France Télévisions, Radio Canada, RTBF, RTS, ARTE France) », détaille la chaîne. « N’ayant pas les moyens techniques adéquats et étant moralement opposés à amputer » ses programmes, TV5Monde s’est vue « contraint(e) d’accepter une suspension de la distribution de (son) signal vers (ses) deux opérateurs russes », ajoute-t-elle.

Suite d’une longue série

La veille, France Médias Monde avait indiqué la suspension de France 24, chaîne française publique d’information continue internationale, par les opérateurs du câble russe. Cette dernière et TV5Monde restent néanmoins accessibles en Russie par réception satellitaire, respectivement via HotBird et le satellite HB13, et peuvent toucher chacune 1,7 million de foyers dans le pays. TV5Monde est également visible par ce biais en Ukraine et en Biélorussie ainsi qu’en streaming au travers du site TV5Monde Europe. L’ensemble de son offre numérique est quant à elle accessible sur la plateforme TV5Mondeplus.