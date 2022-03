L’ancien président vedette de la Chambre des communes britannique John Bercow, qui s’était illustré pendant les interminables débats sur le Brexit par ses interventions théâtrales, a été qualifié mardi de « harceleur » et de « menteur » par un groupe d’experts au Parlement.

« Off » depuis 2019

L’ex- « speaker » de 59 ans avait tiré sa révérence en 2019 après 10 années en poste, un record depuis la Seconde Guerre mondiale. A la suite de son départ, il avait été accusé d’avoir tyrannisé ses équipes jusqu’au harcèlement. Bercow était « un harceleur en série » et un « menteur en série », a écrit mardi un panel d’experts indépendants du Parlement chargé d’enquêter sur ces accusations, qui s’est basé sur les témoignages de trois anciens collaborateurs. « Comme de nombreux harceleurs, il avait ceux qu’il préférait et ceux qui étaient ses victimes », indique le rapport, qui confirme une précédente enquête parlementaire sur le sujet.

Une « parodie de justice » selon l’accusé

John Bercow a qualifié le rapport de « parodie de justice et (de) honte pour la Chambre des communes », élaboré par un « tribunal de pacotille ». Selon lui, le rapport parlementaire est le résultat d’un « processus prolongé, amateur et injuste qui n’aurait pas survécu à un examen minutieux de cinq minutes devant un tribunal ». L’ancien député conservateur avait annoncé l’année dernière qu’il quittait les Tories pour rejoindre le Labour, jugeant au passage son ancien parti « xénophobe » et qualifiant son leader, le Premier ministre Boris Johnson, de « nul » .