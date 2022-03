La barre des 2 millions de personnes fuyant les combats en Ukraine pour trouver refuge à l’étranger a été dépassée mardi, seulement 12 jours après le début de l’invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine, selon les derniers décomptes de l’ONU.

2.011.312 réfugiés

Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 2.011.312 réfugiés sur son site Internet dédié vers 10H30 GMT. Ce sont plus de 276.000 de plus que lors du précédent pointage lundi. Les autorités et l’ONU s’attendent à ce que le flot s’intensifie encore, notamment en cas d’ouverture de corridors humanitaires qui doivent permettre en théorie aux civils encerclés dans des grandes villes ukrainiennes de sortir. Plusieurs tentatives dans ce sens ont pour l’instant échoué.

Une visite en Roumanie, Moldavie et Pologne

« Aujourd’hui, le flot de réfugiés venus d’Ukraine atteint 2 millions. 2 millions », a tweeté le Haut-Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi. Selon lui, c’est l’exode le plus rapide qu’a connu l’Europe depuis la Deuxième guerre mondiale. Il vient d’effectuer une visite en Roumanie, Moldavie et Pologne, trois des pays frontaliers de l’Ukraine, qui accueillent le plus de gens qui ont fui leur pays après l’invasion. Grandi a salué leur accueil « exemplaire ». Selon l’ONU, quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre. Avant ce conflit, l’Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev – qui n’inclut donc pas la Crimée annexée par la Russie, ni les zones sous contrôle des séparatistes prorusses.