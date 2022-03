L’Ukraine attendait mardi matin la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs de ses villes, censés permettre l’évacuation de civils via des couloirs humanitaires, au moment où l’armée russe continue, selon Kiev, à se déployer dans les principales zones de combat.

La Russie a annoncé lundi soir l’instauration de ces cessez-le-feu « à partir de 10 heures, heure de Moscou (8 heures heure de Paris) le 8 mars » pour l’évacuation des civils en provenance de Kiev, ainsi que des villes de Soumy, Kharkiv, Tcherniguiv et Marioupol, a indiqué dans un communiqué la cellule du ministère russe de la Défense, chargée des opérations humanitaires en Ukraine.

Selon Moscou, les nouveaux itinéraires d’évacuation devaient être communiqués aux autorités ukrainiennes, afin qu’elles puissent donner leur accord avant 3 heures dans la nuit de lundi à mardi. Aucune information concernant cette réponse n’avait toutefois filtré passé ce délai.

Des routes précédentes « inacceptables »

Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé l’armée russe d’avoir fait échouer à plusieurs reprises l’évacuation des civils via les couloirs humanitaires en direction de la Russe et du Bélarus jugés « inacceptables ». Et selon l’état-major ukrainien, la Russie continue de déployer des soldats et équipements sur les fronts de Kiev, de Marioupol dans le sud et de Kharkiv dans le nord-est, les principales zones de combat en Ukraine.

Selon le Parlement ukrainien, le président Volodmyr Zelensky a ordonné le rappel de tous les militaires ukrainiens participant à des opérations à l’étranger pour renforcer l’armée nationale. L’armée russe a continué lundi son offensive et ses bombardements, faisant notamment, selon les secours ukrainiens, treize morts dans une frappe sur une boulangerie industrielle, à Makariv, une localité située sur l’un des grands axes menant de l’ouest de l’Ukraine à Kiev.

Au treizième jour de l’invasion déclenchée par Vladimir Poutine, l’armée russe poursuivait son avancée vers la capitale, qui s’attend à une attaque « dans les jours qui viennent », d’après le ministère ukrainien de l’Intérieur.

Appel de l’ONU

La situation humanitaire s’aggrave aussi de jour en jour, avec plusieurs villes assiégées où les vivres commencent à manquer. L’ONU a « besoin de couloirs sûrs pour fournir de l’aide humanitaire dans les zones d’hostilités » en Ukraine, a dans ce contexte martelé lundi au Conseil de sécurité de l’ONU le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths.

A l’issue des discussions de lundi avec la partie russe, les Ukrainiens ont évoqué « certains résultats positifs » sur les couloirs humanitaires. « On apportera une aide plus efficace aux personnes qui souffrent de l’agression de la Fédération de Russie », a déclaré Mykhaïlo Podoliak, un membre de la délégation ukrainienne. Sur les questions-clés, comme celles relatives à un cessez-le-feu, « des dialogues intensifs vont continuer », a-t-il ajouté.

Dans un échange avec le président du Conseil européen, Charles Michel, Vladimir Poutine a accusé les « bataillons nationalistes ukrainiens d’entraver (les évacuations) en recourant aux violences et à diverses provocations ». Le président français Emmanuel Macron a pour sa part dénoncé « le cynisme moral et politique » exprimé dans cette proposition russe d’offrir des couloirs humanitaires aux Ukrainiens pour « les amener en Russie ».