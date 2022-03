Ce lundi ils étaient près de 1,7 million de réfugiés à fuir l’Ukraine selon les derniers chiffres officiels. Pour Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, l’Europe peut s’attendre à recevoir cinq millions d’exilés si l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les bombardements des villes se poursuivent.

« Si les bombardements continuent, si on continue à bombarder les villes, de manière indiscriminée, on peut s’attendre à cinq millions d’exilés », a précisé le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lors d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères et du développement.

L’accueil des réfugiés déjà au cœur des débats

En début d’après-midi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a défendu la politique d’immigration de son gouvernement, vantant sa « générosité » tout en assumant les contrôles qui ont conduit à refuser l’entrée à des réfugiés ukrainiens dépourvus de visa. En parallèle, le gouvernement polonais a adopté ce lundi un projet de loi destiné à légaliser et faciliter le séjour des réfugiés ukrainiens en Pologne, pays qui a accueilli déjà plus d’un million de personnes fuyant l’invasion russe.