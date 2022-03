Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, de nombreux internautes partagent leur soutien avec le peuple ukrainien. Une photographie revient de manière virale sur les réseaux sociaux pour souligner « le patriotisme » du pays. On y voit deux enfants qui se tiennent la main, tout en saluant des chars qui arborent un drapeau ukrainien et « se dirigent vers le front », écrit notamment le compte Twitter @Almasantta. L’illustration est marquante car on y voit l’opposition entre l’innocence de l’enfance et la violence de la guerre. Plus significatif encore, le petit garçon tient dans son dos une arme en plastique. Le message est plutôt clair : lui aussi rejoindra les troupes de soldats un jour.

La photo est également très présente sur Facebook, avec une publication accompagnée de la légende suivante : « Deux jeunes enfants ukrainiens envoient des soldats pour combattre les Russes. Les enfants qui se tiennent la main, la fille tient une peluche, le garçon (son frère ?) salue. Regardez ce qu’il a sur le dos. Cette image dit mille mots ».

Mais cette photographie a-t-elle été prise lors de l’actualité récente en Ukraine ? 20 Minutes revient sur les faits.

FAKE OFF

En utilisant l’outil de recherche image inversée, nous avons retrouvé plusieurs articles qui utilisaient déjà la même photographie en 2017. Elle a notamment illustré des articles du média moldave Timpul ou encore d'un média local de la ville ukrainienne de Zhitomir. Nous pouvons ainsi déduire que cette photographie n’a pas été prise lors de l’actuelle guerre en Ukraine.

Reste à savoir dans quel cadre ces enfants auraient pu se trouver devant les chars ukrainiens. Lors de nos recherches en ligne, nous sommes tombés sur cet article du journal dominicain El Nacional, daté du 25 février 2022. Le cliché y est ainsi légendé : « Photo distribuée par le ministère ukrainien de la Défense montrant deux enfants saluant un convoi de soldats et de chars de l’armée ukrainienne. »

L’auteur, un bénévole du ministère

L’auteur de la photographie est Dmitry Muravsky. En 2016, il travaillait en effet comme photographe bénévole pour le ministère ukrainien de la Défense. Nous avons retrouvé une publication du ministère datée du 22 mars 2016, qui relaie les « incroyables photos de l’album "Children of war" de Dmitry Muravsky ». La photographie apparaît dans l’album du même nom sur le profil personnel de son auteur.

Mais depuis, le photographe a été relevé de ses fonctions, relate le Washington Post. Après plusieurs accusations de mise en scène d’une photographie de soldats, le ministère a pris la décision de « démettre de ses fonctions le conseiller volontaire », précisait le communiqué de presse publié le 28 août 2016.

« Le ministère de la Défense reconnaît le travail de Dmitry Muravsky. Nous avons reçu beaucoup de ses photos de haute qualité et de conception artistique qui n’ont jamais été considérées par le ministère comme des photos documentaires ou de vraies photos de guerre », souligne le communiqué, avant de préciser que sa « galerie de photos a été utilisée pour promouvoir le service dans les forces armées et non pour montrer les vrais combats de guerre ».