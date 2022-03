L’armée française a tué fin février dans le nord du Mali un haut cadre algérien du groupe djihadiste d' Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Ce dernier, nommé Yahia Djouadi, était le « coordinateur financier et logistique » d’AQMI, a annoncé lundi l’état-major, qui mène en parallèle le retrait des forces françaises du pays.

Un haut cadre historique

« Dans la nuit du 25 au 26 février, la force (antidjihadiste française) Barkhane a conduit une opération visant un haut cadre historique d’AQMI à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali. Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahia Djouadi, alias Abou Ammar al Jazairi », selon un communiqué. Après avoir été localisé et identifié dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI et au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à la nébuleuse Al-Qaida, « il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Tigre et deux drones français », détaille l’état-major.

Un nouveau « succès tactique »

« Sa neutralisation est un nouveau succès tactique significatif pour la force Barkhane qui reste déterminée à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes, avec ses alliés sahéliens, européens et nord-américains », malgré le retrait en cours des 2.400 militaires français stationnés au Mali sur un total de 4.600 hommes au Sahel, commente l’état-major. Cette élimination d’unNo permet en outre d'« affaiblir une nouvelle fois la gouvernance qaïdiste et prive le GSIM dirigé par Iyad ag Ghali d’un relais majeur au nord du Mali et dans la zone de Tombouctou en particulier », soulignent les armées françaises.