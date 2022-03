Après la ruée sur les pastilles d’iode en France, par crainte du déclenchement d’une guerre nucléaire, en a-t-on envoyé à l’Ukraine ? Oui, assure Jean-Yves Le Drian sur France 5, « on a envoyé beaucoup d’équipements médicaux, ça en fait partie ». Auparavant, l’ambassadeur de France en Ukraine, Etienne de Poncins, avait fait état, sur la chaîne BFMTV, de la fourniture dans les prochains jours de « 2,5 millions de doses d’iode pour pouvoir parer à tout danger nucléaire ».

« Le président Macron a pris l’initiative, avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), d’avoir sept ou huit points majeurs sur lesquels il faudrait que les deux parties s’entendent, pour respecter, et la souveraineté ukrainienne sur ses propres centrales, mais aussi la sécurité sur l’ensemble du territoire, et aussi sur l’ensemble européen », a souligné Jean-Yves Le Drian. Ainsi, l’appel de dimanche entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a beaucoup tourné autour de « la protection nucléaire ».

Par ailleurs, l’évacuation des Français présents en Ukraine est toujours en cours. Elle est « en bonne voie », estime Etienne de Poncins, qui ajoute « encore 300 ressortissants français sont sur les routes (…) et nous estimons que dans les prochains jours il en restera environ 300 sur le territoire ukrainien ».