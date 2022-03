La répression et la censure continuent leur œuvre en Russie. Alors qu’une loi a été adoptée vendredi punissant « les informations mensongères » sur les activités de l’armée russe en Ukraine, de la simple amende à une peine de 15 ans de prison, au moins 5.000 personnes ont été arrêtées dimanche dans des manifestations. Le chiffre est dressé par l’ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations. Quelque 2.300 personnes ont été interpellées rien qu’à Moscou dimanche, et 1.253 à Saint-Pétersbourg, selon OVD-Info. Au moins 320 d’entre elles ont passé la nuit au poste de police, toujours selon la même source. Des actions ont aussi eu lieu dans des 69 villes partout dans le pays.

À Saint-Petersbourg, la police a arrêté Helena Osipova, une survivante du siège de Leningrad lors d'une manifestation contre la guerre. Plus de 750 manifestants ont été arrêtés ce soir en Russie et plus de 7 600 depuis une semaine. #RussianUkrainianWar #Ukraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/xDAFU6R1jX