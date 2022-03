Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les cours du pétrole et de l’or s’envolent… L’Allemagne refuse un embargo sur le gaz russe…

4h25 : Berlin contre un embargo sur le gaz et le pétrole de la Russie

Pour les ministres allemands des Finances et des Affaires étrangères, les sanctions ne doivent pas être contre-productives. Ils se sont donc prononcés dimanche contre une interdiction des importations de gaz, pétrole et charbon depuis la Russie.

« Il faut pouvoir tenir (les sanctions) sur la durée », a expliqué la cheffe de la diplomatie, Annalena Baerbock, à la chaîne ARD. « Ça ne sert à rien si dans trois semaines on découvre que nous n’avons plus que quelques jours d’électricité en Allemagne et qu’il faut donc revenir sur ces sanctions ».