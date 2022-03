Ce samedi, le ministère grec du transport maritime a annoncé avoir saisi plus de sept millions de cigarettes de contrebande destinées à l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Les cigarettes ont été découvertes dans le port d’Igoumenitsa (ouest), dans un camion réfrigéré, cachées derrière des milliers de yaourts, et le chauffeur du camion, âgé de 64 ans et dont la nationalité n’a pas été précisée, a été arrêté.

Le ministère a précisé que les cigarettes étaient, « selon les informations dont nous disposons pour l’instant, destinées au marché illégal des cigarettes dans divers pays européens et en Grande-Bretagne ». Cette contrebande aurait représenté une perte de taxes pour ces pays totalisant plus d’un million et demi d’euros.