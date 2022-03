4h19 : Florence Parly en Roumanie ce dimanche

La ministre française des Armées Florence Parly, ainsi que le président, le Premier ministre et le ministre des Armées roumains, vont rendre visite ce dimanche aux troupes de l’Otan déployées en Roumanie non loin de la frontière de l’Ukraine. La France et la Belgique ont envoyé en urgence, après l’attaque sur l’Ukraine, près de 800 militaires sur la base de l’Otan Mihail Kogalniceanu, où stationnent déjà des militaires américains, près du port de Constanta.

Florence Parly (@florence_parly): "Notre mission est strictement dissuasive, nous n'avons aucune intention belliqueuse" pic.twitter.com/u3MhL4Jtiy — BFMTV (@BFMTV) March 3, 2022