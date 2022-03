Le Premier ministre israélien s’implique pour tenter de trouver une sortie à la crise ukrainienne. Naftali Bennett a pour cela lancé samedi une médiation avec des visites à Moscou puis Berlin et un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Jusqu’à présent, Naftali Bennett ne s’est pas joint au concert des condamnations internationales de l’invasion russe de l’Ukraine, en soulignant les liens solides qui unissent Israël à Moscou et à Kiev​. En raison de cette proximité avec les deux belligérants, Israël a proposé de servir de médiateur, une proposition soutenue par les responsables ukrainiens.

Une rencontre de trois heures avec Poutine

Le Premier ministre s’est donc envolé samedi pour Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine pendant « environ trois heures », selon ses services. Il s’agit de la première visite en Russie d’un dirigeant étranger, liée à l’invasion russe de l’Ukraine. Il s’est ensuite entretenu au téléphone avec Volodymyr Zelensky avant de se rendre à Berlin pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz.

Peu de détails ont filtré sur le contenu exact des discussions à Moscou. Naftali Bennett était notamment accompagné de son ministre du Logement, le russophone Zeev Elkin, originaire d’Ukraine. Les services du Premier ministre n’ont pas explicitement mentionné l’invasion russe, se contenant d’indiquer qu’il avait évoqué « la situation des Israéliens et des communautés juives à la suite du conflit ». Le Kremlin a pour sa part indiqué que Poutine et Bennett avaient abordé « les différents aspects de la situation en Ukraine dans le cadre de l’opération militaire spéciale de la Russie pour la protection du Donbass ». Avant cette rencontre, Naftali Bennett s’est concerté avec les Etats-Unis, l’Allemagne et la France.

Emmanuel Macron consulté

L’Elysée a ainsi expliqué qu’Emmanuel Macron avait « parlé au Premier ministre ce matin avant qu’il ne parte à Moscou dans une logique de coordination des efforts pour obtenir l’arrêt des combats ». « Le président lui a fait part de ses dernières conversations avec le président Poutine. Ils vont rester en contact avec ce même objectif qui est d’obtenir le cessez-le-feu et cela en coordination également avec le chancelier Scholz ».

Mais pour des analystes, les chances de Naftali Bennett d’influencer la position russe sont minces. Le rédacteur en chef du Times of Israel s’interroge si le Premier ministre « peut contribuer d’une manière ou d’une autre à restreindre l’activité militaire russe ». Et semble conclure par la négative : « Vladimir Poutine ne semble pas être un homme de compromis. Est-ce que le Premier ministre d’Israël (…) sera capable de changer cela ? »

L’ex-ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis Michael Oren se veut par contre un peu plus optimiste. « Tout dépendra de l’état d’esprit de Poutine. Avant la guerre, il a envoyé le président français Emmanuel Macron sur les roses. Mais la Russie est dans une position différente aujourd’hui et Poutine cherche peut-être comment se sortir de là. Naftali Bennett pourrait être celui qui lui fournit l’échelle ».