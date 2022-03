Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol...

08h36 : Puissance de destruction

D’après le ministère de la Défense ukrainien, l’armée de Kiev a éliminé 39 avions russes et 40 hélicoptères depuis le début de l’invasion. De son côté, Moscou avait estimé le nombre de soldats russes tués à 498 ce mercredi, un nombre bien inférieur à ce qu’affirmait Kiev qui établissait les pertes russes à 9.000 ce jeudi.

