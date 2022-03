On a frôlé la catastrophe nucléaire en Ukraine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des tirs de chars russes contre la centrale nucléaire de Zaporojie, la plus grande d'Europe, ont mis le feu à un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire. L’incendie a rapidement été maîtrisé.

« Nous avons de la chance qu’il n’y ait aucune fuite radioactive », a estimé Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), lors d’une conférence de presse, ce vendredi. Deux personnes ont, cependant, été blessées. Les systèmes de surveillance de radiation autour du site sont fonctionnels, a assuré l’agence, précisant toutefois que l’opérateur ukrainien n’a pas pu accéder à l’ensemble du site pour le vérifier.

Assurer la fonction de refroidissement des réacteurs nucléaires

Mais cette attaque inédite soulève d’immenses inquiétudes. Car le bon fonctionnement d’une centrale nucléaire nécessite une vigilance de tous les instants. Que le personnel ne soit pas sous pression et puisse se reposer est vital pour éviter des erreurs. « Ce n’est pas seulement une question humanitaire, c’est une question technique », alertait Rafael Grossi en début de semaine. Une sérénité qui est loin d’être garantie alors que, depuis ce vendredi, l’armée russe occupe la centrale.

Dans une centrale nucléaire, le plus important est d’assurer la fonction de refroidissement des réacteurs nucléaires. « Pour cela, il faut du personnel compétent, capable d’assumer sa mission, il faut avoir accès à de l’électricité via le réseau extérieur ou via les moteurs diesel de secours, et donc à du carburant pour les faire fonctionner, détaille Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Criirad). Il faut aussi de l’eau froide et des pompes d’alimentation en eau fonctionnelles. »

« Des risques radiologiques majeurs »

Plus grande centrale d’Europe, Zaporojie compte six réacteurs, soit autant de cœurs nucléaires à refroidir et de piscines dans lesquelles les combustibles sont déchargés et mis en désactivation sous eau froide. Il ne faudrait donc pas non plus que des combats endommagent les systèmes de pompage des eaux dans le Dniepr.

Si la sûreté de l’installation nucléaire n’est pas assurée, « c’est perte des capacités de refroidissement. C’est ce qui s’est passé à Fukushima : surchauffe du combustible, réaction explosive par production d’hydrogène, risque d’explosion et de dissémination massive de substances radioactives, alerte Bruno Chareyron. Voilà pourquoi attaquer une centrale nucléaire fait courir des risques radiologiques absolument majeurs à l’Ukraine et à l’Europe. »

Une enceinte de confinement « qui offre une certaine résistance »

L’autre risque, c’est une agression directe. L’enceinte de confinement – la grosse enceinte étanche en béton autour du réacteur – est conçue pour résister à la chute accidentelle d’un avion. « Elles offrent une certaine résistance, mais tout dépend de quoi on parle, note, auprès de l’AFP, Karine Herviou directrice générale adjointe de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) français. Une attaque peut aussi affecter une partie autre que l’enceinte de confinement et créer un accident si ça tombe sur des systèmes de sûreté. »

Face à la gravité de la situation, Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, a proposé de mener des négociations en se rendant à Tchernobyl prochainement. Indiquant être en discussions sur ce point, il veut établir un cadre entre Ukrainiens et Russes pour assurer la sûreté des installations nucléaires, dans un pays qui compte, au-delà du site de Tchernobyl, un parc de 15 réacteurs. « Il est temps de faire quelque chose et pas simplement de tweeter ou de commenter depuis Vienne », siège de l’AIEA, a-t-il déclaré, répétant être « extrêmement inquiet » face à une situation instable et fragile.