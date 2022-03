Six pompiers de l’ONG nordiste GSCF sont revenus jeudi 3 février d’une mission de trois jours à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Une semaine après le début de la guerre, ces secouristes bénévoles ont livré du matériel et des médicaments aux volontaires locaux venant en aide aux milliers de réfugiés ukrainiens fuyant les combats. Plutôt habitués aux interventions sur des théâtres de catastrophes naturelles, les six membres de l’ONG ont découvert des « personnes perdues aux regards remplis de détresse ».

Les six volontaires du GSCF sont partis mardi du Pas-de-Calais à bord d’un camion de 20 m3 rempli de médicaments et de matériel. Au cours de leur périple de près de 1.700 km, ils ont dû traverser la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et toute la Pologne avant d’arriver à la frontière ukrainienne, à Korczowa, au sud-est du pays. « Nous avons roulé non-stop pendant 18h en ne nous arrêtant que pour les pleins d’essence », raconte Gentil De Passos, un pompier normand de 56 ans, chef de cette mission.

« Beaucoup de femmes et d’enfants »

Arrivés sur place, les hommes du GSCF ont immédiatement rejoint un poste médical avancé installé près de la gare de Przemysl. « A la frontière, nous avons été étonnés de ne voir presque personne. En fait, les réfugiés sont rapidement pris en charge pour être amenés dans des camps mis en place dans des villes pour éviter la cohue près de la frontière. Ce sont les forces de l’ordre qui nous ont indiqué les endroits où il y avait besoin de médicaments et de bras », poursuit-il.

Les pompiers nordistes ont été mis à contribution pour prendre en charge les nouveaux réfugiés. « Ils arrivent par vagues, c’est assez aléatoire. Beaucoup attendent le dernier moment pour quitter leur pays, lorsque le danger est trop proche. On voit alors passer des personnes perdues dont les regards n’ont rien à voir avec ceux que j’ai pu voir lors d’interventions sur des catastrophes », témoigne Gentil De Passos, ému. Beaucoup de femmes et d’enfants avec pour seul bagage une valise ou un sac. « Nous n’avons pas eu à traiter de blessures de guerre, assure le pompier, essentiellement des maux liés aux longues marches dans le froid ».

Une prochaine mission le mardi 8 mars

De ce que le chef de mission a pu observer, l’organisation sur place est en majeure partie assurée par des civils polonais. « Les gens sont très mobilisés, très disponibles, il ne manque pas de bénévoles et tout ou presque est fait grâce à la volonté des habitants plutôt que par les autorités, estime Gentil De Passos. On sent toutefois une certaine tension, notamment au niveau des gares, où des forces de l’ordre et des forces spéciales sont déployées. »

Pour le GSCF, l’objectif de ce premier aller-retour était aussi de prendre des contacts sur le terrain afin de préparer les missions suivantes, la prochaine étant d’ailleurs prévue mardi 8 mars. « C’est une reconnaissance pour que les équipes qui suivent arrivent avec du matériel vraiment adapté aux besoins sur place. Les demandes concernent surtout des médicaments, des couches pour les bébés, des sacs de couchage. Pour tout ce qui est vêtements, ils ont largement ce qu’il faut », assure le bénévole. Outre les camps, des besoins se font aussi ressentir sur le front de guerre. L’ONG compte ainsi acheminer en Ukraine des groupes électrogènes. « On verra comment parce que sur le terrain, tout se décide au jour le jour. Aujourd’hui on peut facilement passer la frontière, mais cela peut changer rapidement », reconnaît le chef de mission.