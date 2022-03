Pour répondre aux deux besoins « urgents et immédiats » qui secouent le globe, Joe Biden veut débloquer une enveloppe exceptionnelle. Jeudi après-midi, la Maison Blanche a annoncé avoir demandé plus de 32 milliards de dollars au Congrès américain, répartis en deux volets. D’une part, environ dix milliards seraient nécessaires pour fournir une aide humanitaire et militaire à l’ Ukraine. De l’autre 22,5 milliards seront destinés à la lutte anti-Covid.

Concernant le volet ukrainien, il doit servir à fournir des armes défensives à l’armée de Volodymyr Zelensky, lui permettre de protéger son réseau électrique, touché cette nuit à Zaporijjia, combattre les cyberattaques et financer les sanctions économiques contre Moscou.

« Quasiment à court » de fonds pour la lutte contre le coronavirus

Sur le dossier de la lutte contre le Covid-19, l’exécutif américain indique être « quasiment à court » de fonds fédéraux, d’où cette rallonge. Elle contribuerait à se préparer à l’émergence de nouveaux variants, éviter la fermeture de commerce ou d’écoles, et financer la distribution de vaccins à l’étranger.

Mais la Maison Blanche aura davantage de mal à mettre la main sur ces fonds, de nombreux élus conservateurs ayant déjà exprimé leurs réserves. « La raison pour laquelle des fonds supplémentaires sont nécessaires n’est pas encore claire », ont souligné 35 sénateurs républicains dans une lettre à Joe Biden mercredi. L’exécutif américain souhaite que ces 32 milliards pour l’Ukraine et contre le Covid-19 soient inclus dans son budget annuel que les élus doivent valider avant que l’actuel n’expire, le vendredi 11 mars.