Dans la famille « On peut le penser, mais pas le dire, surtout quand on est un élu », on demande Lindsey Graham. Le sénateur américain appelé jeudi « quelqu’un en Russie » à assassiner le président Vladimir Poutine pour rendre « un grand service » à la Russie et au reste du monde, au 9e jour de la guerre en Ukraine.

« Quelqu’un en Russie doit mettre les pieds dans le plat (…) et se débarrasser de ce type », a affirmé le sénateur républicain lors d’une émission télévisée. Il a ensuite enfoncé le clou dans une série de tweets, ajoutant que « les seuls qui peuvent arranger ça, ce sont les Russes ».

Est-ce qu'appeler les Russes à assassiner Poutine quand on est un sénateur américain enfreint les TOS de Twitter? (asking for a friend) pic.twitter.com/RyNFrQXJLo — Philippe Berry (@ptiberry) March 4, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Y a-t-il un Brutus en Russie ? » s’est interrogé Graham, en évoquant l’un des assassins de l’empereur romain Jules César. Il s’est également demandé s’il existait au sein de l’armée russe « un colonel Stauffenberg, mais en plus efficace », en se référant à l’officier allemand Claus von Stauffenberg, auteur d’un attentat à bombe manqué contre Adolf Hitler en 1944. « Vous rendriez un grand service à votre pays et au reste du monde », a-t-il ajouté.

Pas de réaction de Twitter

Lindsey Graham, qui était un proche allié de l’ex-président Donald Trump, a présenté vendredi au Sénat une résolution condamnant le président russe et ses chefs militaires les accusant de commettre des « crimes de guerre » et des « crimes contre l’humanité ».

Twitter n’avait pas réagi, vendredi matin, alors que les appels à la violence sont interdits par sa charte.