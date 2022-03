Pendant plusieurs heures, on a craint le pire. Mais les nouvelles étaient rassurantes, vendredi matin, alors que la Russie a attaqué la centrale nucléaire de Zaporijjia – la plus grande d’Europe – pendant la nuit. L’incendie qui a touché un bâtiment administratif a été éteint à 6h20 (5h20, heure de Paris), et des responsables de la centrale ont assuré que la sécurité nucléaire était « garantie », avec des niveaux de radiations normaux. Après avoir téléphoné à Joe Biden, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d’avoir recours à la « terreur nucléaire », et Boris Johnson a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU.

Des combats ont été signalés vers minuit (heure locale) aux abords de la centrale, située dans le sud de l’Ukraine, qui fournit 20 % de l’électricité du pays. Sur le flux en direct d’une caméra du bâtiment, on a vu ce qui semblaient être des fusées éclairantes tomber au sol, avec de la fumée qui s’est dissipée rapidement.

C'était il y a environ 30 min (0h34 h de Paris), on voit des projectiles (qui ressemblent à des fusées éclairantes) atterrir près de la centrale nucléaire de Zaporijjia (Zaporizhzhia) avec de la fumée qui se dissipe assez vite.

live ici https://t.co/JF66v2yTN7 pic.twitter.com/oe3yDWpp7z — Philippe Berry (@ptiberry) March 4, 2022

Peu après, des tirs de blindés ou d’artillerie russe ont touché un bâtiment administratif consacré aux formations et un laboratoire, déclenchant un incendie. Les secours ont indiqué que le réacteur situé à proximité était inactif. Il contient cependant du combustible nucléaire, ce qui aurait pu provoquer une dangereuse fuite en cas de dégâts. En revanche, parce qu’il s’agit de réacteurs VVER protégés par un caisson, un emballement avec une fusion du cœur du réacteur comme à Tchernobyl était, en théorie, impossible.

#BREAKING: Video from moments ago from #Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine live stream shows heavy artillery fire directed at a building within the plant. pic.twitter.com/F1HOvs8P1W — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 4, 2022

L’Occident vent debout contre Poutine

Zelensky a accusé Moscou d’avoir recours à la « terreur nucléaire » et de vouloir « répéter » la catastrophe de Tchernobyl, la plus grave de l’Histoire en 1986. « Nous alertons tout le monde sur le fait qu’aucun autre pays hormis la Russie n’a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C’est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l’histoire de l’humanité. Cet Etat terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire », a-t-il affirmé.

« L’Ukraine compte quinze réacteurs nucléaires. S’il y a une explosion, c’est la fin de tout. La fin de l’Europe. C’est l’évacuation de l’Europe », a-t-il poursuivi. « Seule une action européenne immédiate peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l’Europe ne meure d’un désastre nucléaire », a ajouté le président ukrainien.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU « dans les prochaines heures ». « Les actions irresponsables du président Poutine peuvent maintenant menacer directement la sécurité de toute l’Europe », a-t-il déploré dans un communiqué, après s’être entretenu avec Zelensky.

Le président ukrainien a également parlé au téléphone avec le président américain Joe Biden, a indiqué un responsable à Washington. Biden a ensuite « exhorté la Russie à cesser ses activités militaires dans la zone » de la centrale, selon la Maison Blanche.