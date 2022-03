L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déjà des conséquences importantes sur le trafic aérien. Et va avoir des conséquences sur le secteur aéronautique européen. A l’instar de son concurrent américain, Airbus​ a annoncé qu’il allait appliquer les sanctions à l’encontre du pays de Vladimir Poutine.

Avec pour premier effet, la suspension « des livraisons et les services d’assistance aux clients russes, ainsi que la fourniture de pièces de rechange au pays », indique l’avionneur qui devait encore livrer treize A350 à la compagnie russe Aeroflot.

250 salariés en Russie

« Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les contrats de nos clients bailleurs », précise l’avionneur. Aujourd’hui, près de 340 avions commerciaux fabriqués par Airbus appartiennent à des compagnies aériennes russes ou des sociétés de leasing. Des sociétés qui vont donc devoir se débrouiller sans l’assistance d’Airbus, qui ne leur fourniront plus de pièces de rechange non plus en cas de casse ou d’usure. Ce qui aura sans nul doute des conséquences et pourrait clouer des avions des flottes commerciales russes au sol.

Si les quelques salariés d’Airbus basés en Ukraine ont quitté le pays, l’avionneur a toujours 250 salariés en Russie, notamment ceux qui travaillent au sein de son centre d’ingénierie (ECAR) et son bureau de représentation à Moscou.

Côté approvisionnement pour sa production, Airbus est, comme d’autres grands groupes, dépendant du titane russe. « Les risques géopolitiques sont intégrés dans nos politiques d’approvisionnement en titane. Nous sommes donc protégés à court et moyen terme. Sur les autres sources d’approvisionnement (palladium, nickel) : nous ne voyons aucun problème », assure l’avionneur européen qui se refuse à tirer pour l’heure des conclusions sur l’impact économique et financier de la crise ukrainienne.