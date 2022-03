Alors que l’armée russe bombarde depuis maintenant une semaine et sans relâche plusieurs villes ukrainiennes, Volodymyr Zelensky a fait une promesse à son peuple et à Vladimir Poutine. « Nous allons reconstruire chaque immeuble, chaque rue, chaque ville et nous disons à la Russie : apprenez le mot "réparations" », a déclaré le président ukrainien dans une allocution vidéo. « Vous allez nous rembourser pleinement tout ce que vous avez fait contre notre Etat, contre chaque Ukrainien », a-t-il poursuivi.

Les bombardements se poursuivent

De violents bombardements ont notamment eu lieu mercredi à Kherson, métropole de 290.000 habitants proche de la péninsule de Crimée. Ce jeudi, l’armée russe avait finalement réussi à prendre le contrôle de la ville. A Marioupol, le maire a accusé la Russie d’avoir « détruit les ponts, détruit les trains pour nous empêcher de sortir nos femmes, enfants et vieillards ».

Au nord, Kharkiv, la deuxième ville du pays proche de la frontière russe, déjà frappée par des bombardements meurtriers mardi et mercredi, a été pilonnée toute la nuit, selon les autorités régionales. A Kiev, enfin, où de fortes explosions ont été entendues dans la nuit de mercredi à jeudi, des milliers de femmes et d’enfants dorment depuis plusieurs nuits dans le métro, transformé en abri antiaérien.