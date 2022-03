Jean Moulin​ aurait moyennement apprécié la remarque. Au beau milieu d’une conférence de presse où il réagissait au discours sur l’Union du président Joe Biden, durant lequel il assure « s’être endormi », le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a glissé une petite remarque sur la résistance opposée à l’armée russe par les Ukrainiens… en ciblant la France. « Vous vous imaginez si Poutine avait envahi la France, est-ce qu’ils auraient résisté ? Probablement pas. » Le gouverneur reprend ainsi à son compte un cliché américain sur la supposée lâcheté des Français, particulièrement en vogue outre-Atlantique après le refus français d’accompagner les Etats-Unis dans l’invasion de l’Irak, en 2003.

Si "French resistance" trends sur Twitter, c'est car le gouverneur de Floride Ron DeSantis a eu cette tirade: "Vous vous imaginez si Poutine avait envahi la France, est-ce qu'ils auraient résisté? Sans doute pas"pic.twitter.com/DTZpJfVaIj — Philippe Berry (@ptiberry) March 3, 2022

La tirade a aussitôt suscité son lot de commentaires sur les réseaux sociaux. Au-delà d’un évident problème de géographie européenne, le républicain, rival de Donald Trump dont il partage les saillies médiatiques, se voit reprocher son manque d’éducation en histoire. « Vous montrez juste votre ignorance sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale », s’agace un internaute, tandis qu’un autre twittos fait fleurir un gif « Please stop talking » sur le hashtag #FrenchResistance.

Le poulain devenu rival de Trump

Ron DeSantis, soutenu par le président Donald Trump lorsqu’il a brigué son mandat de gouverneur de Floride, a connu une forte popularité au début de son mandat, en prolongeant des mesures en faveur de l’éducation, en adoptant une loi pour préserver l’environnement fragile de Floride (notamment en interdisant la fracturation hydraulique dans les Everglades) ou en légalisant le cannabis thérapeutique.

Mais sa réaction tardive face à l’épidémie de Covid-19 a été critiquée, et il s’est brouillé avec Donald Trump après l’élection américaine. Désormais l’une des stars montantes du parti républicain, Ron DeSantis a récemment porté la loi « Don't Say Gay », qui interdit d’évoquer les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre à l’école en Floride. Il a aussi déclenché une polémique en refusant de condamner une manifestation néo-nazie, sa porte-parole Christina Pushaw remettant en cause l’idéologie réelle des manifestants. « Savons-nous seulement si ce sont réellement des nazis ? », a-t-elle écrit, avant d'effacer son tweet.