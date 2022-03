Depuis sept jours, les projecteurs du monde entier sont braqués sur le conflit meurtrier qui fait rage entre l’Ukraine et la Russie. Si en temps de guerre le reste de l’actualité peut paraître accessoire, il n’en va pas moins que le monde continue de tourner et que... l'information n'attend pas. Pour ceux qui ont besoin de faire le point sur « l'autre actu » de cette dernière semaine ou pour ceux qui souhaitent juste échapper un instant à l’anxiété que peut provoquer la perspective d’une Troisième Guerre mondiale, 20 Minutes vous proposent sa revue de presse, rubrique par rubrique.

Parce que juste avant d’entrer en guerre nous combattions toujours une pandémie mondiale, faisons le point sur ce bon vieux Covid-19. L’épidémie poursuit son recul en France avec 384 nouvelles admissions à l’hôpital ce dimanche, contre 712 la veille. De nouvelles restrictions ont été levées, notamment l’obligation du port du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal. Car oui, si vous n’aviez pas encore vu passé l’info, sachez que dans les musées, les cinémas et les restaurants, fini le masque ! Seuls les transports ne sont pas concernés, comme le train et l’avion. Là, le pass vaccinal est toujours exigé. Cet allègement bénéficie aussi aux cas contacts vaccinés dans la population générale. Alors que trois tests étaient exigés, un seul (autotest, PCR ou antigénique) suffit à présent. Enfin, Jean Castex a annoncé ce midi la fin du pass vaccinal et du port du masque en intérieur dès le 14 mars.

Au total, ce sont 195 pays qui se sont réunis lundi pour l’adoption d’un rapport scientifique de référence sur les impacts dévastateurs du changement climatique. Dans ce rapport du Giec le constat est une nouvelle fois sans appel : ça devient chaud ! D’ici moins d’un siècle, 18 % des espèces animales pourraient disparaître et 8 % des terres cultivables seront inadaptées à la culture. On vous passe l’augmentation des vagues de chaleur, les précipitations extrêmes, ou encore l’élévation du niveau de la mer. Bref, pour les anxieux, vaut-il peut-être mieux passer à la rubrique suivante.

L'info bonus : Parce qu’un peu de douceur ne fait pas de mal dans ce monde de Poutine, voici Neige la vache qui fait fondre les visiteurs du Salon de l’agriculture. De race Abondance, la belle ruminante a été choisie pour être l’égérie de la 58e édition du salon. Si le cœur vous en dit c’est à la porte de Versailles de Paris jusqu’au 6 mars prochain.

A noter que l’ouverture du Salon de l’agriculture a remis au premier plan de la campagne présidentielle les problématiques auxquelles sont confrontés les agriculteurs français. Emilie Petit vous en dit plus par ici.

C’était un procès très attendu. Depuis ce 14 février, le procès de l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray s’est ouvert devant la cour d’assises spécialement composée. Quatre hommes sont jugés pour ces faits datant du 26 juillet 2016, près de Rouen. Ils ne sont en réalité que trois dans le box, le dernier étant jugé par défaut, probablement mort en Irak. Les trois hommes doivent répondre « d'association de malfaiteurs terroriste ». Ils sont accusés d’avoir poignardé le père Jacques Hamel, 85 ans, devant trois religieuses et un couple de personnes âgé. Leur crime est passible de trente ans de réclusion criminelle. Le procès doit durer quatre semaines, jusqu'à 9 mars.

Claque de fin. Christiane Taubira, candidate désignée par la Primaire populaire, a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa campagne présidentielle. L’ancienne garde des Sceaux s’était déclarée tardivement, conditionnant sa candidature à une victoire lors de la Primaire populaire, et désirait créer l’union de la gauche. « Il est évident que nous ne réussirons pas à avoir les parrainages », a-t-elle déclaré. « Ma candidature a été légitimée par un processus démocratique inédit (…) C’est cette candidature qui se trouve empêchée par un dispositif administratif », a déploré la gagnante de la Primaire populaire.

Déclaration | Christiane Taubira https://t.co/xESZTdazmo — Christiane Taubira (@ChTaubira) March 2, 2022

Les prix des carburants routiers vendus en France ont atteint de nouveaux records, selon des chiffres officiels publiés ce lundi, alors que les cours du pétrole brut se sont envolés avec l’invasion de l'Ukraine par la Russie. Le litre de gazole valait 1,7415 euro en moyenne sur la semaine, selon des chiffres du ministère de la Transition écologique arrêtés vendredi dernier. C’est 3,64 centimes de plus que la semaine précédente. Les cours du baril de Brent de la mer du Nord sont passés au-dessus des 96 dollars, un pic plus vu depuis 2014.

C’est une nouvelle qui a secoué le PAF mais pas que. Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur vedette du JT de TF1, est mort à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer du poumon, a annoncé mercredi l’agent de son épouse Nathalie Marquay-Pernaut. « Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon », a-t-elle déclaré, quelques minutes avant que TF1 ne confirme la disparition du journaliste.

Fin novembre dans une vidéo sur Twitter, Jean-Pierre Pernaut révélait souffrir d’un cancer des poumons. Quelques jours plus tard, l’emblématique journaliste du groupe TF1 disparaissait de l’antenne de la chaîne LCI sur laquelle il présentait Jean-Pierre et vous tous les samedis.

Le PSG n’a plus de limites quand il s’agit de Kylian Mbappé. Selon une information du Parisien, l’état-major du club, aurait proposé une dernière offre financière à son attaquant. Un chèque de 50 millions de salaires net par an en plus d’une prime de fidélité de 100 millions d’euros pour prolonger son bail jusqu’en 2024.

Dans une interview à L’Equipe, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a cependant nié l’existence d’offres démesurées pour l’attaquant français mais confirme que le club parisien travaille activement sur le dossier. Partira, partira pas, le mystère reste entier.