Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap (spécial Ukraine) pour vous aider à y voir plus clair.

Dans sa guerre contre l’Ukraine, la Russie aura mis une semaine à conquérir une grande ville. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les forces russes ont pris Kherson, dans le sud du pays et non loin de la Crimée. Le maire de cette ville de 290.000 habitants, Igor Kolykhaïev, a annoncé avoir discuté avec des « invités armés » dans un bâtiment de l’administration de Kherson, sous-entendant, sans les nommer, des troupes russes. L’avancée militaire de la Russie intervient surtout juste avant des pourparlers ce jeudi matin autour d’un cessez-le-feu auxquels elle a consenti.

Le message de l’ONU au Kremlin est « fort et clair », selon le secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres. L’Assemblée générale a en effet adopté mercredi une résolution qui « exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine », lors d’un vote approuvé massivement par 141 pays, 5 s’y opposant, et 35 s’abstenant dont la Chine, sur les 193 membres que compte l’Organisation. Piloté par l’Union européenne en coordination avec l’ Ukraine, le texte « déplore » également « dans les termes les plus vifs l’agression de la Russie contre l’Ukraine » et affirme « son attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale » de ce pays.

Une semaine après le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, lors d’une allocution télévisée, a affiché sa volonté de chercher à tout prix une sortie pacifique au conflit. Pour le président de la République, « la Russie n’est pas agressée, c’est l’agresseur ».

Il a annoncé « rester en contact autant que nécessaire avec le président Poutine pour le convaincre de renoncer aux armes ». Le chef de l’Etat a une nouvelle fois mis en avant l’ambition d’une Défense européenne. Un sommet sur le sujet est prévu les 10 et 11 mars prochains à Versailles avec les pays concernés.