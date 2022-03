Vous avez raté les derniers événements de la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Les combats n’ont pas baissé en intensité ce mercredi en Ukraine avec le début de la bataille pour le contrôle de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. Dans la nuit, des troupes aéroportées russes ont débarqué. Des bombardements et des combats ont eu lieu toute la journée. « Il ne reste plus de zone à Kharkiv où un obus d’artillerie n’a pas encore frappé », a affirmé Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l’Intérieur ukrainien, alors que des immeubles d’habitation et le conseil municipal ont été frappés par des missiles.

Ailleurs dans le pays, la ville de Zhytomyr, à environ deux heures à l’ouest de Kiev, a été touchée par des bombardements dans la nuit. L’armée russe a également affirmé s’être emparée de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, dans le sud du pays. Dans le Nord, le maire de Konotop a déclaré que les soldats de Moscou lui ont proposé un ultimatum : livrer la ville ou la voir détruite par les Russes.

La phrase du jour

« Ils ont l’ordre d’effacer notre Histoire, d’effacer notre pays, de nous effacer tous »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de l’armée russe.

Le chiffre du jour

194,715. Le cours européen de référence du gaz naturel, le TTF néerlandais, s’est envolé mercredi à 194,715 euros le mégawattheure (MWh). Un record historique qui s’explique par le fait que la Russie est le principal fournisseur de gaz de l’UE.

La tendance du jour

L’Occident continue de menacer la Russie​ de nouvelles sanctions pour tenter de mettre fin aux combats. Ce mercredi, l’Assemblée générale de l’ONU devait voter sur un projet de résolution afin de condamner la Russie pour l’invasion de l’Ukraine et lui demander un retrait « immédiat » de ses troupes. De son côté, Joe Biden assure que « rien n’est exclu » à propos d’un arrêt des achats de pétrole russe.

Alors que le nombre de réfugiés ukrainiens a bondi de 200.000 en vingt-quatre heures, les pourparlers pour un cessez-le-feu seront à l’ordre du jour jeudi en Biélorussie, où la délégation ukrainienne est attendue.