Des chiffres qui grimpent d’heure en heure. Sept jours après le lancement de l’offensive russe en Ukraine, la population fuit en masse le pays en proie aux bombardements, en passant par les pays frontaliers comme la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie. Ce mercredi, le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 874.026 réfugiés sur son site internet dédié, soit près de 200.000 personnes de plus que la veille. Et selon l’ONU, ce sont 4 millions de personnes qui pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre.

En France, la solidarité s’organise, au sein de la diaspora ukrainienne et au-delà. Des collectes pour acheminer biens de première nécessité et matériel médical ont d’ores et déjà été lancées et acheminées vers l’Ukraine. Maintenant, c’est l’accueil de réfugiés dans l’Hexagone qui se prépare. Plusieurs municipalités sont prêtes à accueillir des réfugiés. Et sur les réseaux sociaux, associations comme particuliers se mobilisent pour recenser ou proposer des solutions d’hébergement.

Est-ce votre cas ? Vous comptez accueillir des réfugiés ukrainiens chez vous ? Quelles sont vos motivations ? Faites-vous partie de la diaspora ukrainienne ? Vous préparez-vous à accueillir des proches (famille ou amis) ? Ou est-ce important pour vous de participer à cet élan de solidarité ? Quelles démarches avez-vous entreprises ? Vous êtes-vous renseigné auprès d’associations (lesquelles ?) ? Vous êtes-vous inscrit sur des plateformes ou auprès de votre municipalité pour proposer un hébergement ? Racontez-nous.